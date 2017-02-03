01:00 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МОН поведали про количество детей-переселенцев в Украине

Количество детей переселенцев, учащихся в дошкольных учебных заведениях, на данный момент составляет 64 тыс. 289 человек.

В МОН поведали про количество детей-переселенцев в Украине

В общеобразовательных учебных заведениях Украины учится 47 тыс. 455 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

На данный момент есть несколько уязвимых групп детей, которым следует оказывать психосоциальную помощь. Это - дети-переселенцы. Актуальная статистика говорит о том, что сейчас количество детей переселенцев, учащихся в дошкольных учебных заведениях - 64 тыс 289 человек, а в общеобразовательных заведениях - 47 тыс 455 человек. Это - большая группа переселенных детей, переживших стресс и бежавших от войны - сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич.

Как сообщал УРА-Информ, из Авдеевки было за второе февраля эвакуировано 188 человек.


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