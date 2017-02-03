В МОН поведали про количество детей-переселенцев в Украине

В общеобразовательных учебных заведениях Украины учится 47 тыс. 455 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

На данный момент есть несколько уязвимых групп детей, которым следует оказывать психосоциальную помощь. Это - дети-переселенцы. Актуальная статистика говорит о том, что сейчас количество детей переселенцев, учащихся в дошкольных учебных заведениях - 64 тыс 289 человек, а в общеобразовательных заведениях - 47 тыс 455 человек. Это - большая группа переселенных детей, переживших стресс и бежавших от войны - сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич.

Как сообщал УРА-Информ, из Авдеевки было за второе февраля эвакуировано 188 человек.