21:34 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159393:mysnichenko

В Днепре пресечена деятельность 28 незаконных АЗС

В рамках проведения операции "Акциз-2017" в Днепре пресечена незаконная деятельность крупной сети АЗС.

В Днепре пресечена деятельность 28 незаконных АЗС

Сеть состояла из 28 АЗС. Об этом рассказал первый замглавы Госфискальной службы Сергей Билан на странице в Facebook.

Так, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (изготовление, сбыт или транспортировка ради сбыта подакцизных товаров) УК Украины, выяснилось, что на территории Днепра по ряду адресов находятся АЗС, на которых ведется продажа топлива без разрешительных документов и без регистрации в ГФС как плательщика акцизного налога.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА планируют бороться с нелегальными автозаправками.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив