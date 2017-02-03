В Днепре пресечена деятельность 28 незаконных АЗС

Сеть состояла из 28 АЗС. Об этом рассказал первый замглавы Госфискальной службы Сергей Билан на странице в Facebook.

Так, в ходе операции "Акциз-2017" и расследования производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (изготовление, сбыт или транспортировка ради сбыта подакцизных товаров) УК Украины, выяснилось, что на территории Днепра по ряду адресов находятся АЗС, на которых ведется продажа топлива без разрешительных документов и без регистрации в ГФС как плательщика акцизного налога.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА планируют бороться с нелегальными автозаправками.