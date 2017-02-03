17:18 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В больнице умер мэр Луцка

Мэр Луцка Николай Романюк третьего февраля умер в больнице. 

В больнице умер мэр Луцка

Эту информацию уже официально подтвердили в пресс-службе горсовета. Романюк умер на пятьдесят девятом году жизни. Дата его похорон пока неизвестна.

Известно, что Николай Романюк родился 24 августа 1958 г. в с. Золочевка Ровенской области. Чиновник имел два высших образования - "инженер-технолог" (Львовский лесотехнический институт, 1982), а также "экономист" (Луцкий индустриальный институт).

В 2007 г. романюк назначен главой Волынской ОГА. На этом посту он пробыл до 2010 г.

На выборах 31 октября 2010 г. Романюка избрали мэром Луцка, а в 2015 г. чиновник вновь баллотировался на пост.

Как сообщал УРА-Информ, Романюк третьего февраля утром в реанимации впал в кому. 


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