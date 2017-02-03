В Авдеевке погибли двое мирных жителей и ранен иностранный журналист

В результате было убито двое мирных жителей. Возле школы нашли раненую женщину, ее отвезли в больницу. Однако от ран женщина умерла.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Он также рассказал, что вчера в Авдеевке был ране в лицо иностранный фотожурналист.

Британский фотограф Кристофер Нунн приехал в Авдеевку снять репортаж. Пятиэтажный дом, где он находился, был взорван боевиками. Ударная волна выбила стекла, оконные рамы полетели в квартиру, смело все, людей сбило с ног, хозяйка в это время была на кухне и готовила чай для гостей, - пояснил глава ОГА, добавив, что женщина умерла в больнице, а Криса врачи увезли в больницу с ранением глаз.

Один глаз под угрозой потери. Я не знаю, успел ли он сделать последнее фото этой женщины, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.