18:40 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке 76 домов повреждены в результате обстрелов

В результате обстрела н.п. Авдеевка пострадал иностранный фотокорреспондент.

В Авдеевке 76 домов повреждены в результате обстрелов

В результате обстрелов Авдеевки уже были повреждены 76 жилых домов, из которых 69 - частные дома и также семь многоквартирных домов. Об этом поведал секретарь СНБО  Украины Александр Турчинов.

По его словам – сейчас военные преступники, которые поддерживаются из Кремля, вели огонь по гражданским объектам, по центру Авдеевки в том числе (по палаточному городку, где питаются и греются люди, по школе, где работает пункт сбора помощи. Так, по данным Турчинова, по итогам обстрела Авдеевки уже были повреждены 76 жилых домов.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку уже доставили 32 тонны гуманитарной помощи.


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