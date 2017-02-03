В Авдеевке 76 домов повреждены в результате обстрелов

В результате обстрелов Авдеевки уже были повреждены 76 жилых домов, из которых 69 - частные дома и также семь многоквартирных домов. Об этом поведал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

По его словам – сейчас военные преступники, которые поддерживаются из Кремля, вели огонь по гражданским объектам, по центру Авдеевки в том числе (по палаточному городку, где питаются и греются люди, по школе, где работает пункт сбора помощи. Так, по данным Турчинова, по итогам обстрела Авдеевки уже были повреждены 76 жилых домов.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку уже доставили 32 тонны гуманитарной помощи.