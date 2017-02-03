Синоптики предупредили о возможном сходе лавин в Карпатах

В пятницу, 3 февраля, по их данным, в Карпатах есть вероятность нового схода лавин. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в горных районах Закарпатской области сохраняется третий уровень лавинной опасности.

В то же время в ГосЧС предупреждают о угроза оползней снега на дороги и напоминают, что синоптики сегодня обещают в Карпатах и в Закарпатской области сильные осадки и порывы ветра до 15-20 метров за секунду.

При этом в Украине на всей территории страны, кроме северных областей, утром туман и видимость на дорогах составит не больше 200-500 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на десять часов вечера четверга, 2 февраля, на некоторых участках дорог Закарпатской области движение транспаранта оставалось ограниченным из-за схода лавин. Над расчисткой дороги от снежной лавины работает специальная техника.