09:57 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия гарантировала режим тишины в районе порыва ЛЭП

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации в пятницу утром, 3 февраля, гарантировала прекращение огня в районе, где разбита линии электропередач под Авдеевков.

Россия гарантировала режим тишины в районе порыва ЛЭП

Сейчас ремонтные бригады с обеих сторон готовятся к выезду для восстановление ЛЭП. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, наши ремонтники отправятся в сопровождении саперов. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников, - пояснил глава ОГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман призывает мир и мировую общественность отреагировать на обстрел Авдеевки Донецкой области.


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