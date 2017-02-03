Россия гарантировала режим тишины в районе порыва ЛЭП

Сейчас ремонтные бригады с обеих сторон готовятся к выезду для восстановление ЛЭП. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, наши ремонтники отправятся в сопровождении саперов. Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников, - пояснил глава ОГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман призывает мир и мировую общественность отреагировать на обстрел Авдеевки Донецкой области.