Рейдерську атаку на АТБ влаштувала ФСБ РФ через екс-помічника Андрія Клюєва та «радикала» Сергія Риблаку, - українські військові

Військові звернулися з листом до РНБО та її секретаря Олександра Турчинова, в якому вказали на «російській слід» у справі поширення брудного PR проти найбільшої торговельної мережі України. Підтвердженням цієї версії, на думку військових, є розслідування Олексія Станчевського, Костянтина Диканя та Дмитра Воронкова, результати якого 18 січня цього року активісти передали до Генпрокуратури та СБУ. «Ми вважаємо, що інформаційна диверсія проти «АТБ» однозначно є частиною діяльності «п’ятої колони» Росії в нашій країні.

Варто чітко вказати координаторів замовлення атаки на «АТБ», дії яких було задокументовано в рамках журналістського розслідування заявниками», - йдеться у зверненні до РНБО, яке підписали капітан 1-го рангу, почесний голова Спілки офіцерів України Євген Лупаков, контр-адмірал, перший командувач ВМС України Борис Кожин, екс-начальник штабу добровольчого батальйону «Айдар» Тимур Баротов, ветеран 28-ї бригади Олег Кравець, боєць 54-го розвідувального батальйону Георгій Куц та інші (разом – 15 підписів).

Військові впевнені, що розслідування громадських активістів виведе слідчих ГПУ та СБУ на справжніх замовників рейдерського захоплення АТБ, серед яких – російські спецслужби та представники владної команди Віктора Януковича та Партії регіонів. «Головним координатором став офіційний помічник-консультант народного депутата Сергія Рибалки – Артем Михайлович Петренко. Даний громадянин у 2007-2014 роках працював помічником, прес-секретарем та провідним радником з інформаційної політики Андрія Клюєва, який нині разом з Віктором Януковичем переховується від українського правосуддя в Росії. В тому числі – і за участь в кривавому розстрілі Небесної сотні у лютому 2014-го», - вважають підписанти звернення. На думку капітана 1-го рангу, почесного голови Спілки офіцерів України Євгена Лупакова, рейдерська атака на АТБ, як на одного з найбільших платників податків до державного бюджету України та одного з найбільших спонсорів українського війська на передовій в АТО, була організована російськими спецслужбами. Саме ФСБ, на думку Лупакова, могла координувати кампанію з дестабілізації економічної ситуації в Україні через екс-голову Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва, його екс-помічника Артема Петренка та нинішнього шефа самого Артема Петренка – Сергія Рибалку.

«Хто він, цей Рибалка? Людина, яка очолює один з головних комітетів Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності. Людина, яка має величезний вплив на економіку України. А помічниками у нього є колишні помічники Клюєва. А де Клюєв? – в Росії. Клюєв – це «голуба» влада «попєрєдніків». Артем Петренко, Андрій Клюєв, Сергій Рибалка… А чи не ФСБ дало таку вказівку? Використавши його особисту неприязнь до тестя та дружини, скориставшись його посадою, - добити цю структуру. Тому ми і звернулися до відповідних структур: панове, розслідуйте. Бо це – економічна безпека держави. Ми – військові. Економічна безпека, військова безпека – вони взаємопов’язані. Якщо буде підірвана економічна безпека, - це як раз і потрібно окупанту», - заявив Євген Лупаков в ефірі телеканалу «24».

У своєму зверненні військові просять Раду національної безпеки та оборони та персонально її секретаря Олександра Турчинова сприяти проведенню всебічного розслідування ГПУ та СБУ фактів організації та фінансування народним депутатом Сергієм Рибалкою рейдерського захоплення мережі АТБ шляхом дискредитаційної PR-кампанії та закону про націоналізацію.