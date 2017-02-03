Певица Бейонсе снова беременна и ожидает двойню

Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

"Мы хотим поделиться с вами нашим счастьем. Мы благословенны дважды. Мы очень благодарны, что наша семья пополниться близнецами, мы также благодарим вас за добрые пожелания", - подписала Бейонсе снимок и опубликовала фото с округлившимся животиком.

Кроме того, поклонники со всего мира буквально осыпают певицу и ее семью поздравлениями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в отношениях Бейонсе и Джей Зи наметились прояснения. И скорее всего, развода не будет.