03:00 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Певица Бейонсе снова беременна и ожидает двойню

Появились новые подробности о пополнении в семье Бейонсе и Джей-Зи. В этот раз поп-звезда беременна двойней.

Певица Бейонсе снова беременна и ожидает двойню

Об этом артистка сообщила в своем Instagram. 

"Мы хотим поделиться с вами нашим счастьем. Мы благословенны дважды. Мы очень благодарны, что наша семья пополниться близнецами, мы также благодарим вас за добрые пожелания", - подписала Бейонсе снимок и опубликовала фото с округлившимся животиком.

Кроме того, поклонники со всего мира буквально осыпают певицу и ее семью поздравлениями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в отношениях Бейонсе и Джей Зи наметились прояснения. И скорее всего, развода не будет.


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