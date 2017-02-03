Названы самые высокооплачиваемые спортсмены в прошлом году

Среди сотни самых высокооплачиваемых деятелей оказались, как ни странно, футболисты.

Пальма первенства досталась Криштиано Роналду. На его счету – 88 миллионов долларов. При этом 56 миллионов из них являются доходы в клубе, еще 32 миллиона – принесла ему реклама.

Серебро рейтинга ушло к Лионелю Месси, форварду каталонской "Барсы". Его кошелек пополнился 82 миллионами гринбеков.

Зарплата в клубе обогатила аргентинца на 53 миллиона, реклама – на 28 миллионов. Бронзу получил баскетболист ЛеБрон Джеймс с 77,2 миллионами долларов.

Топ-10 рейтинга Forber выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (футбол) – 88 млн долларов

2. Лионель Месси (футбол) – 82 млн долларов

3. Леброн Джеймс (баскетбол) – 77,2 млн долларов

4. Роджер Федерер (теннис) – 67,8 млн долларов

5. Кевин Дюран (баскетбол) – 56,2 млн долларов

6. Новак Джокович (теннис) – 55,8 млн долларов

7. Сэм Ньютон (американский футбол) – 53,1 млн долларов

8. Фил Микельсон (гольф) – 52,9 млн долларов

9. Джордан Шпиц (гольф) – 52,8 млн долларов

10. Коби Брайант (баскетбол) – 50 млн долларов

Как сообщал "УРА-Информ", ранее был опубликован список самых громких и дорогих трансферов зимнего окна.