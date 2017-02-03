16:43 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159379:mysnichenko

На станции "Броды" обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка

На станции "Броды" в одном из грузовых вагонов поезда обнаружен пакет с новорожденным ребенком. 

На станции

Мертвое тело младенца обнаружили рабочие в процессе выгрузки груза из Ровенской области. Об этом передает пресс-служба ГУНП Львовской области. Тело ребенка вскоре отправили на экспертизу, а его мать будут разыскивать правоохранители. За совершенное женщине грозит пять лет тюрьмы.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсонской области на помойке был обнаружен новорожденный ребенок. Младенца нашли дети, которые гуляли около котлована заброшенного строительства. Они услышали плач и позвали взрослых на помощь. Ребенок лежал в полиэтиленовом пакете и был замотан в тряпье.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив