На станции "Броды" обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка

Мертвое тело младенца обнаружили рабочие в процессе выгрузки груза из Ровенской области. Об этом передает пресс-служба ГУНП Львовской области. Тело ребенка вскоре отправили на экспертизу, а его мать будут разыскивать правоохранители. За совершенное женщине грозит пять лет тюрьмы.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсонской области на помойке был обнаружен новорожденный ребенок. Младенца нашли дети, которые гуляли около котлована заброшенного строительства. Они услышали плач и позвали взрослых на помощь. Ребенок лежал в полиэтиленовом пакете и был замотан в тряпье.