На Хмельнитчине ограничили движение грузовиков

Ограничение ввели на автодорогах государственного значения. Об этом передали в пресс-службе управления безопасности автодорожного движения Нацполиции. Так, по причине непростых погодных условий, (гололед), на Хмельнитчине с 15:30 были введены ограничения для грузовиков и автобусов на трассах государственного значения - отметили в пресс-службе. Известно, что на автодорогах госзначения сейчас действуют оборудованные площадки - для отстоя транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на ул. Набережно-Корчеватской 19 января 2017 г. было введено ограничение движения транспорта.