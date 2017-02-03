18:27 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Хмельнитчине ограничили движение грузовиков

По причине непростых погодных условий в Хмельницкой области было введено ограничение движения грузовиков и автобусов.

На Хмельнитчине ограничили движение грузовиков

Ограничение ввели на автодорогах государственного значения. Об этом передали в пресс-службе управления безопасности автодорожного движения Нацполиции. Так, по причине непростых погодных условий, (гололед), на Хмельнитчине с 15:30 были введены ограничения для грузовиков и автобусов на трассах государственного значения - отметили в пресс-службе. Известно, что на автодорогах госзначения сейчас действуют оборудованные площадки - для отстоя транспорта.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на ул. Набережно-Корчеватской 19 января 2017 г. было введено ограничение движения транспорта.


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