22:26 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Авдеевки уже эвакуировано 244 человека

Из Авдеевки на данный момент уже эвакуировали 244 человека, из которых 40 человек – пенсионеры и 114 детей. 

Из Авдеевки уже эвакуировано 244 человека

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины. Состоянием на 16 час. третьего февраля из Авдеевки эвакуировано 44 человека (из которых 19 детей) в пансионат "Перлина Донеччини" в г. Святогорск - говорится в сообщении.

В целом же из города эвакуировали 244 человека, из которых 40 человек пожилого возраста, а также 114 детей.  Также сказано, что сейчас функционирует один пункт жизнеобеспечения (семь палаток ГосЧС одной благотворительной организации), три стационарных пункта обогрева. В эти пункты уже обратились более 9 242 человек, из которых 4 228 пожилых людей, а также 1 236 детей. Обеспечено питание - тремя полевыми кухнями.

Как сообщал УРА-Информ, 76 домов в Авдеевке были повреждены в результате обстрелов.


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