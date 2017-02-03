Из Авдеевки уже эвакуировано 244 человека

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Украины. Состоянием на 16 час. третьего февраля из Авдеевки эвакуировано 44 человека (из которых 19 детей) в пансионат "Перлина Донеччини" в г. Святогорск - говорится в сообщении.

В целом же из города эвакуировали 244 человека, из которых 40 человек пожилого возраста, а также 114 детей. Также сказано, что сейчас функционирует один пункт жизнеобеспечения (семь палаток ГосЧС одной благотворительной организации), три стационарных пункта обогрева. В эти пункты уже обратились более 9 242 человек, из которых 4 228 пожилых людей, а также 1 236 детей. Обеспечено питание - тремя полевыми кухнями.

Как сообщал УРА-Информ, 76 домов в Авдеевке были повреждены в результате обстрелов.