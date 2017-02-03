Анна Седокова снимает собственное кино в Лос-Анджелесе

Об этом певица сообщила в Instagram, выложив фотографию с хлопушкой.

Отметим, что Седакова ранее занималась собственным проектом "Вселенная" про сильных и знаменитых женщин, которым помогла справиться с трудностями любовь.

"В эти дни в Лос-Анджелесе, США, я снимаю свой первый фильм. Как режиссер, автор и продюсер. Это большой и ответственный шаг для меня. О чем фильм? О любви, безусловно. О первой любви. Ведь у меня давно была мечта, а теперь есть и небольшой опыт. Я сняла проект "Вселенная", я была сорежиссером нескольких своих клипов. И теперь ведется работа над моим фильмом. Безусловно, это очень сложно, потому что это совсем другая история. Но, прежде всего, это фильм о любви, о чувствах. Это то, о чем я пою и пишу песни. Я очень много работаю и верю, что все получится. А еще я очень рада, что в этот важный период рядом со мной мои дети", – подчеркнула певица.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", весной в украинских кинотеатрах анонсируют выход документального фильма Jamala.UA, в котором расскажут о путях крымскотатарской певицы к победе на Евровидении-2016.