560 тысяч пенсионеров оккупированного Донбасса получают пенсии по специальному порядку

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам – пенсии выплачивают пенсию органы Пенсионного фонда по месту проживания человека. И проблема для пенсионеров оккупированного Донбасса в том, что органов ПФ там нет.

Они были устранены боевиками. Однако пенсионерам предложено решение. Этим людям предложили переехать на подконтрольную территорию, зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица и по упрощенному порядку получать пенсии. И таких людей - около 560 тыс., которые получают пенсию по такой схеме - отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рева рассказал про перерасчет пенсий.