19:50 03.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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560 тысяч пенсионеров оккупированного Донбасса получают пенсии по специальному порядку

Около 560 тыс. людей пожилого возраста с неподконтрольных территорий обеспечивают пенсиями по особому порядку. 

560 тысяч пенсионеров оккупированного Донбасса получают пенсии по специальному порядку

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам – пенсии выплачивают пенсию органы Пенсионного фонда по месту проживания человека. И проблема для пенсионеров оккупированного Донбасса в том, что органов ПФ там нет.

Они были устранены боевиками. Однако пенсионерам предложено решение. Этим людям предложили переехать на подконтрольную территорию, зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица и по упрощенному порядку получать пенсии. И таких людей - около 560 тыс., которые получают пенсию по такой схеме - отметил министр.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рева рассказал про перерасчет пенсий.


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