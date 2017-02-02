В одном из российских городов жители вынуждены ползать по улице – ВИДЕО

Чтобы перейти улицу, гражданам Норильска приходится ползать. Сейчас в городе бушует пурга. Метеорологи предупреждают горожан о том, что шквалы могут достичь 27-32 метров в секунду.

При этом не у всех находятся силы для того, чтобы побороть стихию и удержаться на ногах.

Как сообщал "УРА-Информ", ныне на территории Украины – сильные морозы. Синоптики прогнозируют потепление.