В Исландии пробурили самую глубокую в мире вулканическую скважину

Об этом передает официальный сайт Iceland Deep Drilling Project. В сообщении сказано о том, что бурение скважины стартовало в августе 2016 г. и продолжалось оно 176 дней. Таким образом, глубина этой скважины составляет 4659 метров, температура же - 427 градусов Цельсия.

Как сообщили специалисты, этот проект предполагает применять тепловую энергию недр Земли с целью преобразования в электричество. Согласно данным экспертов, пар из скважины может генерировать в десять раз больше энергии.

Как сообщал УРА-Информ, до 2025 г. в столице появится 25 новых артезианских скважин.