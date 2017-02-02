17:37 02.02.2017 | Общество | Новости
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В Исландии пробурили самую глубокую в мире вулканическую скважину

На полуострове Рейкьянес в Исландии завершено бурение наиболее глубокой вулканической скважины.

В Исландии пробурили самую глубокую в мире вулканическую скважину

Об этом передает официальный сайт Iceland Deep Drilling Project. В сообщении сказано о том, что бурение скважины стартовало в августе 2016 г. и продолжалось оно 176 дней. Таким образом, глубина этой скважины составляет 4659 метров, температура же - 427 градусов Цельсия.

Как сообщили специалисты, этот проект предполагает применять тепловую энергию недр Земли с целью преобразования в электричество. Согласно данным экспертов, пар из скважины может генерировать в десять раз больше энергии.

Как сообщал УРА-Информ, до 2025 г. в столице появится 25 новых артезианских скважин.


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