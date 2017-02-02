В четверг в Украине потеплеет и пойдет снег

На Закарпатье осадки будут более интенсивными. Вместе с тем температура воздуха немного повысится и в среднем днем достигнет нуля градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров за секунду.

В Киеве сегодня без существенных осадков, однако утром возможен туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов мороза. Днем будет от 2 до 4 градусов мороза.

На западе Украины утром и днем возможен небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах сохранится гололедица. Утром туман. Ночью температура воздуха составит 0-7 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.

На севере в четверг осадков синоптики не обещают, однако утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха сохранится в пределах 5-12 градусов. Днем потеплеет до 0-5 градусов мороза.

В центре Украины без существенных осадков, утром туман, на дорогах гололедица. Столбики термометров ночью опустятся до отметки в 9-15 градусов мороза. Днем будет от 0-7 градусов мороза.

На востоке Украины сегодня без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет от 1 до 6 градусов мороза.

На юге Украины также без осадков, утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет от 5 до 10 градусов мороза. Днем температура вохдуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.