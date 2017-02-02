Украина вошла в топ-10 стран-лидеров турпотока в Турцию

Об этом сообщает министерство культуры и туризма Турецкой Республики.

Как отмечается, число украинских туристов, посетивших Турцию в 2016 г, составило 1,04 млн человек.

Таким образом, Украина вошла в ТОП-10 стран, чьи туристы посетили Турцию, показав прирост 47,91% в сравнении с прошлым годом. Украина обогнала Нидерланды, Россию, Азербайджан и Грецию.

"Украинский турпоток в Турцию стабильно увеличивался на протяжении всего года. В декабре страну посетило 30 828 украинцев, что почти на 10% больше по сравнению с декабрем 2015 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что самим популярными среди украинцев традиционно остаются Анталия и Стамбул, а также курорты Муглы. По статистике в период с января по декабрь 2016 года Анталию посетило 572 700 украинцев, что на 80,67% больше, чем в 2015 году. В Стамбуле за год побывало 289 395 украинских туристов, а в Мугле - 98 109. Прирост по данным направлениям составил 7% и 117,48% соответственно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинцы в этом году будут отдыхать 118 дней. Эта цифра учитывает христиански и государственные праздники, а также традиционные выходные дни.