Ученые нашли протеин в костях динозавра возрастом 200 млн лет

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, образцы ученые отнесли к более позднему периоду, близкому на 100 млн лет. Кроме того, они обнаружили следы минерала, который, вероятно, поступил из крови динозавра, жившего в начале Юрского периода.

"Мягкие ткани обеспечивают новое понимание биологии динозавров и того, как они развивались. Части мягких тканей редко сохраняются в течение такого долгого времени, как правило кости и зубы животных постепенно превращается в камень", - гогворится в сообщении.

В свою очередь, до сих пор считалось невозможным, чтобы белок мог сохраняться в течение такого длительного срока.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые заявляют, что от антарктических льдов скоро отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории.