03:00 02.02.2017 | Общество | Новости
100159187:labazovych

Ученые нашли протеин в костях динозавра возрастом 200 млн лет

Внутри окаменелой кости динозавра, жившего, как полагают, примерно 195 млн лет назад, были найдены древние протеины.

Ученые нашли протеин в костях динозавра возрастом 200 млн лет

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, образцы ученые отнесли к более позднему периоду, близкому на 100 млн лет. Кроме того, они обнаружили следы минерала, который, вероятно, поступил из крови динозавра, жившего в начале Юрского периода.

"Мягкие ткани обеспечивают новое понимание биологии динозавров и того, как они развивались. Части мягких тканей редко сохраняются в течение такого долгого времени, как правило кости и зубы животных постепенно превращается в камень", - гогворится в сообщении.

В свою очередь, до сих пор считалось невозможным, чтобы белок мог сохраняться в течение такого длительного срока.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые заявляют, что от антарктических льдов скоро отколется айсберг, который войдет в десятку самых крупных в истории.


Читайте также:

  • Двое ученых из Израиля смогли сделать то, что никому не удавалось из их коллег. 

  • Юрию Костину – в недавнем прошлом начальнику Главного управления логистики – заместителю командующего силами поддержки ВС Украины – непросто вспоминать свою работу в Министерстве обороны во времена Анатолия Гриценко.

  • Палеонтологи из Канзасского (США) и Северо-Восточного (Китай) университетов провели анализ останков динозавра рода Sinornithosaurus, обитавшего около 125 миллионов лет назад, и пришли к выводу о том, что это животное могло впрыскивать яд своим жертвам, чтобы обездвиживать их.   Останки Sinornithosaurus были обнаружены на востоке Китая, в провинции Ляонин. Специалистам известны два вида динозавров этого рода: S. millenii, описание которого появилось в 1999 году, и S. haoiana, изученный в 2004-м.   Sinornithosaurus относится к дромеозавридам и состоит в близком родстве с велоцирапторами и четырехкрылыми микрорапторами. «Он был сравним по размерам с индейкой, - рассказывает один из авторов работы Ларри Мартин. - Охотился на птиц и некоторых некрупных динозавров и, скорее всего, был покрыт перьями».   При изучении скелета Sinornithosaurus исследователи обнаружили углубления в костях черепа, в которых могли находиться ядовитые железы. Специальный канал связывал эти углубления с загнутыми зубами верхней челюсти, снабженными бороздками. Аналогичная система доставки яда обнаруживается у некоторых современных змей и ящериц (ядозубов). Зубы динозавра были очень крупными, что позволяло вводить яд под кожу птиц, имевших плотный перьевой покров.   В настоящее время авторы проводят анализ останков микрораптора, надеясь обнаружить новые свидетельства использования динозаврами яда.   Подробности   По материалам: Компьюлента
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив