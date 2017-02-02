Сергей Притула просит помочь бойцам в АТО

Об этом Притула сообщил на своей странице в Facebook.

Отметим, что ведущий написал в сети огромный пост, в котором предоставил подробную информацию относительно полученных на помощь АТОшникам средств и на что они тратятся. Поэтому, в связи с ситуацией в Авдеевке, Сергей Притула просит неравнодушных помочь бойцам.

Что надо: 11300$ или примерно 312 000 грн, чтобы закрыть вопрос со снайперами. +/- 50 000 чтобы закрыть вопрос ремонта бусов. И еще 1100Euro чтобы закрыть вопрос с комплектами защиты от тепловизоров. По джипу для разведки написал выше. Всего: +/- 400 000 грн, в зависимости от колебаний курса доллара. Частично я что-то закрою из своего кармана, но не смогу много, потому что уже и так хорошо вложился, плюс у меня на балансе еще реабилитационный центр для бойцов АТО в Тернополе. Следующий крупный транш я смогу сделать аж в конце февраля, когда пойдут концерты в "вар*ятей", а хотелось бы закрыть все вопросы в пределах 2-х недель. Бросил клич между своими "шоубизнесовыми", может кто что подкинет. Хотя, там, кто может и так дают", - написал ведущий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", один из тяжело ранених бойцов АТО признался, что война не стоит такой боли.