Печерский суд арестовал плавучий ресторан Януковича в Межигорье

Суд также постановил задержать бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках расследования дела о незаконном завладении имуществом. Соответствующие решения суда занесены в Единый реестр судебных решений.

Согласно документу арест наложен и на плавучий корабль, и на все предметы интерьера и декора, которые там находятся по ходатайству департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

Другим своим решением суд вынес решение о задержании Виктора Януковича для доставки его в суд и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 января, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его адвокатам сообщено о завершении досудебного расследования по делу о государственной измене.

Дело состоит из 15 томов, однако прокуратура надеется, что сторона защиты не будет затягивать процесс ознакомления с материалами, - сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.