Начались переговоры о соблюдении "режима тишины" на четверг, - Жебривский

Как это буде, пока не известно, но с той стороны на данный момент без воды осталась половина Донецка, Макеевка и Ясиноватая. Об этом в среду вечером, 1 февраля, заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

При этом он отметил, что по его мнению, если россияне хоть немного заботятся о людях, которым они навязывают "русский мир", то завтра будет "режим тишины", и Авдеевка будет с теплом.

Глава ОГА также пояснил, что температура воздуха в помещениях города составляет от 10 до 15 градусов тепла. Вода самотеком поднималась до четвертого этажа, а на вечер самотек остановился, однако уже в четверг утром начнут качать воду для людей, чтобы они запаслись ею, - рассказал Жебривский, добавив, что таких подач может быть три - есть резерв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на семь часов вечера среды, 1 февраля, боевики вновь начались обстрелы Авдеевки. На данным момент уже поступило 16 сообщений об открытии огня. Из них девять касаются последствий обстрелов.