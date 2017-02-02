На Закарпатье сошло шесть лавин

Произошел сход лавин объемом более 500 куб.м снега. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины. Движение автотранспорта в итоге было перекрыто.

Над расчисткой трассы от снежных лавин работает техника из "Тячевского райавтодора". В 12:00 был также зафиксирован сход еще трех снежных лавин на дорогу Т-07-20 Межгорье-Колочава-Буштино, км 22-км 23 - около 35 куб.м снега объемом. Перекрыта была также одна полоса автодороги, движение транспорта оказалось затруднено.

Над расчисткой этой дороги от лавин работает техника Межгорского райавтодора.

Как сообщал УРА-Информ, лавина сошла на Закарпатье пятого января 2017 г.