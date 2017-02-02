На Закарпатье на некоторых участках дорог перекрыто движение транспорта

Как сообщила пресс-служба "Автомобильных дорог Украины", движение транспорта перекрыто из-за схода лавин. Над расчисткой дороги от снежной лавины работает специальная техника.

Так, по данным компании, сегодня около полудня сошла лавина на автодорогу местного значения Нересница – Широкий Луг, км 10+300 – км 10+420 Тячевского района Закарпатской области, объемом более 500 кубических метров.

В этом же время произошел сход еще трех снежных лавин на дорогу Т-07-20 Межгорье – Колочава – Буштино возле села Ольшаны Хустского района объемом около 35 кубических метров снега. Тут перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено.

Также около трех часов дня сошла снежная лавина на дорогу Т-07-28 Колочава – Усть-Черная – Калины – Бедевля. Движение транспорта тут все еще перекрыто полностью. Приблизительно в это же время сошла снежная лавина на дорогу Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов, общим объемом более 40 кубических метров снега. Тут также перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, о сходе лавин на Закарпатье ранее сообщали в ГосЧС.