Из Винницкой области вывезли 12 тысяч опасных ламп

Об этом передали в Госэкологической инспекции. Согласно сообщению - отработанные люминесцентные лампы, что относятся к первому классу опасности, обнаружены в лесополосе около села Людавка. Отработанные лампы относятся к первому классу опасности, при неверном обращении лампы смогут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

По этой причине они нуждаются в утилизации спецорганизациями, имеющими лицензию на операции в сфере обращения с такими отходами. В конкретном случае вред, вызванный загрязнением земельных ресурсов, составил 22 035 гривен - добавили в экоинспекции.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2016 г. в Киеве была обнаружена свалка люминесцентных ламп.