18:28 02.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Винницкой области вывезли 12 тысяч опасных ламп

Обнаруженные в октябре 2016 г. люминесцентные лампы вывезли из Винницкой области. 

Из Винницкой области вывезли 12 тысяч опасных ламп

Об этом передали в Госэкологической инспекции. Согласно сообщению - отработанные люминесцентные лампы, что относятся к первому классу опасности, обнаружены в лесополосе около села Людавка. Отработанные лампы относятся к первому классу опасности, при неверном обращении лампы смогут оказывать негативное влияние на окружающую среду.

По этой причине они нуждаются в утилизации спецорганизациями, имеющими лицензию на операции в сфере обращения с такими отходами. В конкретном случае вред, вызванный загрязнением земельных ресурсов, составил 22 035 гривен - добавили в экоинспекции.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2016 г. в Киеве была обнаружена свалка люминесцентных ламп.


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