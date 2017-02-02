Из Авдеевки эвакуировали 188 человек

Среди эвакуированных также - 95 детей. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС. Состоянием на 16 час. второго февраля из г. Авдеевка были эвакуированы семь человек в пансионат "Жемчужина Донетчины", а также в г. Святогорск – сказано в сообщении.

Кроме того - в течение второго февраля были эвакуированы шесть человек, из которых один ребенок, в г. Славянск, а также 26 человек, из которых 17 детей, в г. Святогорск на Донетчине. В целом из г. Авдеевка были эвакуированы 188 человек, из которых 95 детей.

Как сообщал УРА-Информ, из Авдеевки были эвакуированы энергетики – по причине активных обстрелов.