Интенсивность обстрелов в зоне АТО нарастает

В результате таких действий двое украинских военнослужащих погибли, десять человек были ранены и четверо получили травмы. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-служба штаба АТО, противник продолжал обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения.

Тут боевики использовали Грады, тяжелую артиллерию и танки. Вчера в течение дня противник несколько раз пытался атаковать защитников Украины, но понеся значительные потери, они каждый раз были вынуждены отступать.

Несмотря на свои обещания, боевики обстрелы в районе Авдеевки продолжили и вечером, а по Верхнеторецкому боевики вели огонь из артиллерии.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное из Градов и артиллерии, Красногоровку – из таков, артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия, Гранитное, Богдановку и Широкино – из артиллерии минометов, Марьинку и Чермалык – из минометов, а Широкино, Новотроицкое, Новомихайловку и Новогригоровку – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики из артиллерии обстреливали Крымское и Врубовку, из минометов – катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасну, из стрелкового оружия – Крымское.

Напомним, российские войска в ночь на четверг, 2 февраля, обстреляли дорогу, по которой велась эвакуация из Авдеевки. Последний час были обстрелы из "Градов", которые стоят в районе промзоны. Затем начался обстрел из артиллерии.