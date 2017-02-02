05:30 02.02.2017 | Общество | Новости
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Энн Хэтэуэй раскритиковала скандальный указ Трампа

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй возмутилась политикой Трампа. Она отреагировала на миграционный указ главы США постом на своей странице в  Instagram.
 

Энн Хэтэуэй раскритиковала скандальный указ Трампа

"Я не планировала появляться в Сети в ближайшее время, но сейчас не могу молчать", - написала актриса.

Также отметим, что актриса опубликовала снимок под названием "В наше время сирийская девочка - это Анна Франк" из августовского номера New York Times, в котором издание объединило фотографию одной из самых известных жертв нацизма и изображение пятилетнего ребенка из Алеппо.

"Я посылаю свои молитвы прямо в сердца тех, кто сейчас напуган... мне очень жаль. Мы должны объединиться против этого все вместе с любовью", - подчеркнула звезда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раскритиковал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.


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