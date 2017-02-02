22:56 02.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чиновника черкасского управления ГосЧС задержан за взятку - ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 2 февраля, задержали чиновника управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Чиновника черкасского управления ГосЧС задержан за взятку - ВИДЕО

Полковник попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, офицер ГосЧС предлагал частному предпринимателю помощь в решении вопроса о беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции.

Свои услуги он оценил в 820 тысяч гривен. Злоумышленник был задержан во время получения денег.

По данному факту открыто уголовно дело. Сейчас полиция проверяет возможных других фактов незаконного обогащения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники военной прокуратуры Западного региона в четверг, 2 февраля, задержали помощника-консультанта народного депутата Украины от одной из политических партий.


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