Чиновника черкасского управления ГосЧС задержан за взятку - ВИДЕО

Полковник попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, офицер ГосЧС предлагал частному предпринимателю помощь в решении вопроса о беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции.

Свои услуги он оценил в 820 тысяч гривен. Злоумышленник был задержан во время получения денег.

По данному факту открыто уголовно дело. Сейчас полиция проверяет возможных других фактов незаконного обогащения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники военной прокуратуры Западного региона в четверг, 2 февраля, задержали помощника-консультанта народного депутата Украины от одной из политических партий.