Боевики из "Градов" обстреляли дорогу по которой эвакуируют людей из Авдеевки

Последний час были обстрелы из "Градов", которые стоят в районе промзоны. Затем начался обстрел из артиллерии. В целом интенсивность обстрелов боевиков нарастает.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал с места события журналист "Радио Свобода". По его словам, обстрелы ведутся не только в районе промышленной зоны. Боевики стреляют по одной из двух дорог, которая ведет к Авдеевке.

Она лежит вдоль авдеевского коксохимического завода и вчера около десяти часов вечера по этой дороге началась эвакуация людей. Именно в это время начался обстрел, поэтому всем пришлось вернуться, - рассказал журналист, добавив, что людей начнут вывозить сегодня с утра.

Напомним, по данным ГосЧС из Авдеевки были эвакуированы 132 человека, среди них 70 детей. Водоснабжение жителей на это время осуществляется по графику 2 раза в сутки за счет созданных резервов во все дома и на все этажи. В квартирах температура воздуха в это время составляет от 15 до 18 градусов тепла.

Как сообщал УРА-Информ,боевики вновь начали обстрел Авдеевки.