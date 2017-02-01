Житомирщина готова принять детей из Авдеевки

Об этом передает глава Житомирской ОГА Игорь Гундич. При необходимости регион сможет принять людей из Авдеевки, уже сегодня Житомирская область готова принять 40 детей.

Так, область сейчас принять беженцев, будут смотреть, какое количество, если будет необходимость, то будут принимать, мало того, уже сейчас в регионе готовы принимать детей, например - в санаторий. Есть возможность содержать детей 21 день минимум - чтобы их подлечить, дать приют. На сегодняшний день в санатории готовы принять 40 детей и даже больше - сообщил Гундич.

Как сообщал УРА-Информ, более 100 жителей Авдеевки уже перевезены в Святогорск, Покровск и Мариуполь.