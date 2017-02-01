14:00 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159188:mysnichenko

В зоне АТО за сутки были ранены 18 силовиков

За прошлые сутки в результате ведения активных военных действий в зоне проведения АТО погиб украинский военный.

В зоне АТО за сутки были ранены 18 силовиков

При этом также 18 бойцов получили различные ранения. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам проведения АТО Александр Мотузяник.

По его словам – за прошлые сутки в результате ведения на востоке боевых действий погиб один украинский военный. Это было в районе поселка Тоненькое по итогам вражеского артиллерийского обстрела. Также еще 18 наших бойцов получили ранения, 15 в том числе - в районе Авдеевки, по одному силовику ранено в Луганском, Зайцево и в Талаковке.

Как сообщал УРА-Информ, ГСЧС уже предоставлено разрешение на разминирование территорий в Авдеевке.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив