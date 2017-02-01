14:28 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИДе Украины рассказали, как теперь попасть в США

В украинском Министерстве иностранных дел Украины поведали о том, как в нынешних условиях оформить визу для проезда в это государство.

В МИДе Украины рассказали, как теперь попасть в США

Напомним, что иммиграционная политика новоизбранного президента Дональда Трампа ужесточилась по сравнению с политикой его предшественника Барака Обамы, так что теперь американскую визу получить будет несколько сложнее.

В украинском ведомстве объяснили, что для того, чтобы обладать необходимым документом, придется пройти обязательное личное интервью с представителями дипломатии. Опрос будет обязательным и для тех, у кого срок действия предыдущей американской визы истек более, чем год назад перед предоставлением бумаг на следующую визу.

Отметим, что подобную процедуру должны пройти и те граждане, которые впервые оформляют документы для вылета в Штаты – им стоит прийти в консульство США и пройти собеседование с уполномоченным работником американского консульства.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее уроженцев Ирака и Йемена сняли с рейса в Каире. Они так и не смогли вылететь в США, так как новый указ Трампа предусматривает запрет въезда в Америку гражданам Ирана, Ирака, Сомали, Судана, Сирии, Йемена, а также Ливии. 


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