16:20 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне на работу не вышла половина маршрутчиков

На автодороги г. Херсон вышли 266 маршруток - из имеющихся 574. 

В Херсоне на работу не вышла половина маршрутчиков

Об этом передает управление транспорта, а также дорожной инфраструктуры и связи города. Так, таким образом маршрутчик протестуют против решения не повышать тариф перевозки с трех грн. до пяти. Утром на остановках возникли очереди, но маршрутки продолжали ходить с опозданием.

С февраля появится рабочая группа, которая в течение пары месяцев будет функционировать отдельно - по каждому перевозчику, а также изучит предоставленные экономические расчеты - отметили в горсовете. Вскоре тариф на автотранспорт все равно повысят до пяти грн.

Как сообщал УРА-Информ, в столице появятся два новых автобусных маршрута.


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