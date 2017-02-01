В Херсоне на работу не вышла половина маршрутчиков

Об этом передает управление транспорта, а также дорожной инфраструктуры и связи города. Так, таким образом маршрутчик протестуют против решения не повышать тариф перевозки с трех грн. до пяти. Утром на остановках возникли очереди, но маршрутки продолжали ходить с опозданием.

С февраля появится рабочая группа, которая в течение пары месяцев будет функционировать отдельно - по каждому перевозчику, а также изучит предоставленные экономические расчеты - отметили в горсовете. Вскоре тариф на автотранспорт все равно повысят до пяти грн.

Как сообщал УРА-Информ, в столице появятся два новых автобусных маршрута.