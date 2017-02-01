13:33 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове ликвидированы незаконные заправки

На Харьковщине двое местных жителей торговали сжиженным газом, не зарегистрировавшись в качестве субъектов хозяйственной деятельности.

В Харькове ликвидированы незаконные заправки

Об этом передали в пресс-службе ГФС. Так, граждане на двух заправках г. Харьков вели продажу сжиженного газа без госрегистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности. При этом люди не имели разрешительных документов и лицензий, дающих право заниматься такой деятельностью.

По итогам проведенных мероприятий описано и находятся под охраной налоговой милиции 9,5 тыс. литров сжиженного газа и все оборудование общей стоимостью почти 1,4 млн. грн. – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА планируют бороться с нелегальными автозаправками.


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