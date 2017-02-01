В Харькове ликвидированы незаконные заправки

Об этом передали в пресс-службе ГФС. Так, граждане на двух заправках г. Харьков вели продажу сжиженного газа без госрегистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности. При этом люди не имели разрешительных документов и лицензий, дающих право заниматься такой деятельностью.

По итогам проведенных мероприятий описано и находятся под охраной налоговой милиции 9,5 тыс. литров сжиженного газа и все оборудование общей стоимостью почти 1,4 млн. грн. – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в КГГА планируют бороться с нелегальными автозаправками.