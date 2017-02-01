В Днепр доставили пятерых раненых силовиков АТО

Об этом рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Он отметил, что трое силовиков были ранены, их состояние на данный момент - тяжелое, еще двое сейчас - травмированы.

Все военные сейчас находятся в реанимации. Двух пострадавших при этом готовят к операции. У первого - снайперское ранение в грудь, а у второго - ранение живота, груди, разорвана рука – отметил Рыженко. Врач сообщил, что среди пострадавших военных - двое из Авдеевки, а также двое из Светлодарской дуги, и еще один - из Попасной.

Как сообщал УРА-Информ, около Авдеевки террористы пытались десять раз штурмовать позиции ВСУ.