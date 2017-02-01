В Авдеевку приехал конвой Красного Креста

Так, конвой Красного Креста уже прибыл в Авдеевку. Об этом рассказала глава делегации комитета Красного Креста в Украине - Алан Эшлиман – на брифинге первого февраля.

Он уточнил, что состоянием на сейчас конвой вошел в Авдеевку. Он также рассказал, что гуманитарная помощь, которую доставили, состоит из одеял, пластиковых щитов и другого. Эшлиман подчеркнул, что обострение на Донбассе обстановки фиксируется не только в Авдеевке. Ранее сообщалось, что Красный Крест потребовал от "народных республик" обеспечить доступ к задержанным.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку уже было доставлено десять тонн предметов первой необходимости.