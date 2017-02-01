17:02 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский самолет обстреляли с захваченных РФ буровых вышек, - Полторак

При выполнении тренировочного полета в исключительной экономической зоне Украины, около Одесского газового месторождения обстреляли украинский самолет.

Украинский самолет обстреляли с захваченных РФ буровых вышек, - Полторак

Транспортный самолет ВМС ВСУ был обстрелян с ранее захваченных Россией буровых вышек - из стрелкового оружия. Об этом на странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

По итогам этого обстрела самолета ему нанесено повреждение. Экипаж при этом не пострадал, Ан-26 продолжил свое полетное задание- отметил Полторак. При этом - по данным министра экипажу самолета удалось зафиксировать функционирование радиолокационной станции РФ - в активном режиме, что как правило используется для наведения ракет противовоздушной обороны.

Как сообщал УРА-Информ, в Сирии российские самолеты разбомбили гуманитарный конвой Красного Креста.


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