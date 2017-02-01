Украина просит Facebook бороться с фейковыми новостями

Борьбу следует вести в украинском сегменте сети – передает пресс-служба МИП. Уже было проанализированг Интернет-пространство, учитывая запросы, и обратились к руководству соцсети Facebook и просят разработать способ борьбы с фейковыми новостями - по аналогии с другими государствами.

МИП готово помогать процессу по советам администрации сети – отметил министр инфополитики Украины - Юрий Стець. Он уточнил, что социальная сеть набирает в Украине все большую популярность, а также является источником данных для многих СМИ.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Facebook сообщил о смерти своего создателя и других пользователей.