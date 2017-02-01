02:00 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина просит Facebook бороться с фейковыми новостями

Министерство информационной политики обращается к администрации Facebook и просит разработать механизм ведения борьбы с фейковыми новостями.

Украина просит Facebook бороться с фейковыми новостями

Борьбу следует вести в украинском сегменте сети – передает пресс-служба МИП. Уже было проанализированг Интернет-пространство, учитывая запросы, и обратились к руководству соцсети Facebook и просят разработать способ борьбы с фейковыми новостями - по аналогии с другими государствами.

МИП готово помогать процессу по советам администрации сети – отметил министр инфополитики Украины - Юрий Стець. Он уточнил, что социальная сеть набирает в Украине все большую популярность, а также является источником данных для многих СМИ.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Facebook сообщил о смерти своего создателя и других пользователей.


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