С начала суток двое военных погибли, шестеро получили ранения

В результате обстрелов со стороны боевиков сегодня также были ранены шестеро украинских военных. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по состоянию на шесть часов вечера, на Донбассе зафиксировали 36 обстрелов.

Сегодня противник на мариупольском направлении из танков, минометов и гранатометов обстрелял Красногоровку. Из 122 миллиметровой артиллерии стреляли по Богдановке, а по Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку. Из минометов - Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки в результате активных боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, 18 бойцов получили ранения.