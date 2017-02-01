20:32 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159225:Polishuk

С начала суток двое военных погибли, шестеро получили ранения

В среду, 1 января, в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных погибли.

С начала суток двое военных погибли, шестеро получили ранения

В результате обстрелов со стороны боевиков сегодня также были ранены шестеро украинских военных. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по состоянию на шесть часов вечера, на Донбассе зафиксировали 36 обстрелов.

Сегодня противник на мариупольском направлении из танков, минометов и гранатометов обстрелял Красногоровку. Из 122 миллиметровой артиллерии стреляли по Богдановке, а по Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку. Из минометов - Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки в результате активных боевых действий в зоне проведения АТО погиб один украинский военный, 18 бойцов получили ранения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив