01:30 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура обвиняет ПФ Харькова в содержании "мертвых душ"

Харьковская городская прокуратура обвинила местное отделение Пенсионного фонда Украины в содержании "мертвых душ".

Прокуратура обвиняет ПФ Харькова в содержании

Следователи прокуратуры открыли уголовное дело по факт начисления и выплаты региональным отделением пенсионного обеспечения умершим гражданам. Как сообщает во вторник, 31 января, пресс-служба областной прокуратуры, во время досудебного расследования было установлено, что в разные периоды времени начиная с 2010 года по ноябрь 2016 года, сотрудники Фонда начисляли пенсию 20 пенсионерам, которые уже умерли.

В результате чего родственникам покойных было выплачено около миллиона гривен. Прокуратура мешалась и теперь с банковских счетов физических лиц, которые неправомерно получали пенсию своих близких, уже возвращено 731 тысяч гривен, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Владимир Гройсман заверил что Пенсионный фонд Украины станет бездотационным уже в среднесрочной перспективе.


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