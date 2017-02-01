Народні депутати – про політичну корупцію та інформаційну кампанію проти "АТБ"

Активісти розповіли, що торік у грудні стали учасниками експерименту-розслідування з виявлення фактів політичної та економічної корупції. Від помічників Сергія Рибалки вони отримували так звані "темники" – набір тез та непідтвердженої, інколи – відверто брехливої інформації про корпорацію АТБ та її співвласника, екс-тестя Сергія Рибалки Геннадія Буткевича. За гроші, отримані від команди народного депутата від Радикальної парії Олега Ляшка експерти та політологи активно поширювали ці фейки в українських ЗМІ.

За свою "роботу" розслідувані отримували від депутата хороший "гонорар". Учасники розслідування передали всі зібрані факти політичної корупції до Генеральної прокуратури й СБУ. Вони закликали Рибалку добровільно скласти мандат і відмовитися від депутатської недоторканності. Крім того, учасники акції заявили, що зобов’язуються передати слідчім у справі усі гроші, що отримали від нардепа Сергія Рибалки як речові докази факту підкупу та корупції. Таким чином "брудне" PR-замовлення від народного обранця було винесено на суд громадськості. І це – лише один із випадків, про який не злякалися розповісти журналісти.

Якщо ж детальніше дослідити ситуацію навколо "АТБ", то яскравим фактом використання свого службового становища Сергієм Рибалкою є законопроект від квітня 2015 року, який передбачає націоналізацію приватної (!) торгівельної мережі за вигадані обвинувачення в роботі корпорації на окупованій території Донбасу. СБУ та ГПУ після кількох депутатських запитів повідомили, що не мають жодної інформації про роботу АТБ в ОРДЛО та Криму, а тому законопроект не був винесений навіть до сесійної зали. Значна частина співавторів документу відкликала свої підписи. Про політичний PR, проплачені медіа-кампанії та можливу участь в них народних обранців ми запитали у депутатів Верховної Ради. «НА ЖАЛЬ, У НАШІЙ ДЕРЖАВІ НЕМАЄ ЗАКОНУ, ЯКИЙ ПРИТЯГУВАВ БИ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БРЕХЛИВІ ЗАЯВИ» Антон ГЕРАЩЕНКО, фракція Народного фронту, радник міністра внутрішніх справ України: - У нашій державі немає закону, який притягував би до кримінальної відповідальності за брехливі заяви, є лише можливість скликати громадський суд, вимагати фінансової компенсації або особистих вибачень.

Ситуацію обтяжує те, що медіа-ринок України діє за чорними схемами. Можна дати гроші окремим журналістам, сайтам або навіть телеканалам, і вони будуть поширювати неправду, при цьому не відчуваючи жодних докорів сумління. Пан Рибалка в минулому був зятем одного з керівників і співвласників "АТБ". Це їхня тривала, господарська суперечка. Тому цей депутат від Радикальної партії використовував службове становище народного депутата для того, аби провести закон у своїх особистих інтересах. Що стосується ситуації з "АТБ", то внаслідок перевірок прокуратурою і СБУ звинувачень у роботі мережі на окупованій території, правоохоронці відповіли наступне: всі магазини торгової мережі "АТБ", їхнє майно на тій території конфісковано і використовується сепаратистами абсолютно поза волею законних господарів.

"РЕЙДЕРСТВОМ ЗАЙМАТИСЯ НЕ БУДУ" Артем ВІТКО, позафракційний, екс-комбат добровольчого батальйону "Луганськ-1": - У 2015 році мене особисто просили підтримати законопроект Сергій Рибалки ("законопроект №2689 про націоналізацію майна торгової мережі "АТБ". - Ред.), але на той момент я, на жаль, не знав, що Сергій є родичем одного зі співвласників мережі «АТБ». Коли я дізнався про це, то, природно, відкликав свій підпис і сказав, що я рейдерством займатися не буду. Я не фанат комуністичних ідей, щоб відбирати у когось щось. Саме поняття "націоналізація приватної власності" тут неприйнятно. Це означає відібрати чиїсь робочі місця. Куди ці люди підуть? Ми ж не хочемо, щоб соціальна напруга в країні зросла? Крім того, жорстка націоналізація відлякує інвесторів. Хто буде інвестувати в нашу економіку, зважиться будувати нові торгові мережі або підприємства, якщо держава може це націоналізувати? Моя особиста позиція полягає в тому, що використовувати своє становище, статус народного депутата для вирішення особистих цілей - це неприйнятна поведінка для політика і парламентаря.

Люди голосували не за те, щоб народний депутат вирішував свої особистісні проблеми, а за те, щоб він працював на благо народу. "РОЗМОВИ ПРО НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ "АТБ" МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ» Максим КУРЯЧИЙ, фракція Блоку Петра Порошенка: - Я нікому не раджу вести зараз розмови про націоналізацію "АТБ". А якщо хтось про це говорить, то я пропоную цій людині негайно прикусити язика, бо ці розмови хтось може використати з метою дестабілізації економіки України. І зараз я говорю про це без перебільшень. Націоналізація "АТБ" - це порушення головного принципу ринкової економіки – права приватної власності. Це потужний удар по ринку рітейлу, від якого він увійде у серйозну стагнацію. До того ж це - вкрай негативний сигнал для інвесторів.

Мені, як члену податкового Комітету Верховної Ради, відомо, що в 2016 році мережа "АТБ" створила 6 500 нових робочих місць і сплатила до бюджету понад 5 млрд гривень. Якщо говорити об’єктивно, мережа "АТБ" сьогодні - це 800 магазинів по всій країні, навіть у невеличких містечках. Там працюють 50 000 співробітників. У цій мережі - найнижчі ціни. Можна сказати, що це - соціальний бізнес. Ці магазини відвідують понад 2,5 мільйона покупців на день. Тому це вже не тільки економічна загроза, але й серйозна загроза продовольчій безпеці держави. Нехтувати цим аргументом, я вважаю, неможна.

Анастасія Хурма, журналіст