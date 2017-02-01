На правоохоронців подали до суду

Автор заяви – громадянин Олександр Зацерковський, що проходить свідком по резонансній справі щодо викрадення майже 3 мільйонів гривень із банківського рахунку фірми «Світ літньої людини та реабілітації».

У заяві О.Зацерковський скаржиться, що 19 липня 2016 року представники поліції з його офісу незаконно вилучили грошові кошти, техніку та майно, місцезнаходження якого досі невідоме, а всі його заяви, клопотання та скарги повністю ігноруються правоохоронцями та прокуратурою.

Нагадаємо, в липні минулого року власник Олексій Давиденко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив про те, що з поточного рахунку його фірми «Світ літньої людини та реабілітації» у банку «Про Кредіт Банк» були списані грошові кошти в сумі 2,75 мільйонів гривень. (https://www.facebook.com/ukrdav/posts/1101368836604831). Шахраям для цього знадобилося усього 10 хвилин, але завдяки оперативним та професійним діям Кіберполіції МВС України, як пише Давиденко, було встановлено особи зловмисників, IP-адресу, з якої здійснилася транзакція, компанію, на яку переведені кошти (ТОВ «Теокон груп»), і особу, яка використовує цю IP-адресу – Олександра Зацерковського, т.в.о. обов’язки бухгалтера «Теокон груп». З того часу в офісі О.Зацерковського почалися безперервні обшуки, під час яких були вилучені кошти на загальну суму $30.000, техніки та майна на суму$100.000.

Бізнесмен відкидає будь-які звинувачення і запевняє, що подібну махінацію неможливо здійснити за такий короткий час: «В усіх банках України існує двофакторна аутентифікація. Безпека платежів передбачає прямий зв'язок з банком по мобільному телефону: спочатку фірма формує платіж, потім вводить пароль, після чого банк здійснює дзвінок або надсилає повідомлення з кодом на мобільний телефон, без якого неможливо завершити платіж. Та й сам факт операції переводу всієї суми з рахунку компанії мав б викликати підозри з точки зору фінмоніторигу України та безпосередньо банку».

Адвокат О.Зацерковського Оксана Миндришора звертає увагу на низку неправомірних дій правоохоронців: «Перший обшук було здійснено на підставі Постанови слідчого в порядку ч.3 ст.233 КПК України, але ця стаття не тільки не визначає підстави та не регламентує порядок проведення обшуку, а взагалі містить відсилочну норму до ст.234 КПК України. В Ухвалі про арешт майна слідчий суддя посилається на норму ч.1 ст.170 КПК України від 11.12.2015, яка втратила чинність. Апеляційний суд задовольняє клопотання слідчого без присутності прокурора з аргументацією клопотання, яке також вмотивоване нормами не чинного законодавства України».

В.о. бухгалтера «Теокон груп» підозрює, що увесь цей «резонансний злочин» вигаданий для піару Кіберполіції, яка за півроку свого існування не показала вагомих результатів діяльності. Натомість, як запевняє О.Зацерковський, його бізнес досі паралізований, незважаючи на резонансність злочину з ним особисто не проводяться жодні слідчі дії, внаслідок чого у бізнесмена складається враження, ніби йому не збираються повертати вилучене майно.