Ксения Собчак сходила в баню с известным режиссером

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая недавно стала мамой, сходила в баню с известным российским актером и режиссером Федором Бондарчуком.
Об этом Ксения сообщила на своей странице в Instagram.
"Ну что же,быть битой веником лидером проката это хоть и утомительно, но приятно. Тем более что теперь Федор Сергеевич Бондарчук может и расслабиться - Притяжение получилось во всех смыслах- замечательное кино с прекрасным "сарафаном"(отзывами зрителей по окончанию просмотра)", - подписала снимок Собчак.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная ведущая Ксения Собчак, любящая экспериментировать со своей внешностью, опять поразила своих фанатов новым образом.