03:00 01.02.2017 | Общество | Новости
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Ксения Собчак сходила в баню с известным режиссером

Известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак, которая недавно стала мамой, сходила в баню с известным российским актером и режиссером Федором Бондарчуком.
 

Ксения Собчак сходила в баню с известным режиссером

Об этом Ксения сообщила на своей странице в Instagram.

"Ну что же,быть битой веником лидером проката это хоть и утомительно, но приятно. Тем более что теперь Федор Сергеевич Бондарчук может и расслабиться - Притяжение получилось во всех смыслах- замечательное кино с прекрасным "сарафаном"(отзывами зрителей по окончанию просмотра)", - подписала снимок Собчак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная ведущая Ксения Собчак, любящая экспериментировать со своей внешностью, опять поразила своих фанатов новым образом.


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