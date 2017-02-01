Ксения Собчак сходила в баню с известным режиссером

Об этом Ксения сообщила на своей странице в Instagram.

"Ну что же,быть битой веником лидером проката это хоть и утомительно, но приятно. Тем более что теперь Федор Сергеевич Бондарчук может и расслабиться - Притяжение получилось во всех смыслах- замечательное кино с прекрасным "сарафаном"(отзывами зрителей по окончанию просмотра)", - подписала снимок Собчак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная ведущая Ксения Собчак, любящая экспериментировать со своей внешностью, опять поразила своих фанатов новым образом.