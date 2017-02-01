Контактная группа в Минске призвала прекратить огонь на Донбассе

Участники встречи также напомнили, что Меморандумом от 19 сентября 2014 года определено отведение всех вооружений к линии разграничения. Об этом в среду, 1 февраля, на своей страничке в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она также отметила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить полный доступ для проведения всеобъемлющего контроля.

На данный момент Авдеевка находится на грани гуманитарной и техногенной катастроф и ответственность за это лежит на представителях оккупированных территорий. В связи с чем боевики обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад в районе Авдеевки, - пояснил Олифер, добавив, что если в городе наступит катастрофа, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на них.

В Контактной группе также напомнили, что предпосылками для проведения выборов на Донбассе является полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных воинских формирований и тяжелых видов вооружений с территории Украины и предоставление Украине полного контроля над границей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, следующее заседание контактной группы в Минске состоится 15 февраля.