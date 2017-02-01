Гройсман сказал, как будут обучать детей в Авдеевке

Обучение будет проходить во время светового дня. Об этом он заявил во время очередного заседания Кабмина.

"Дал поручение, чтобы мы рассмотрели возможность восстановить работу хотя бы в световой день одной школы для того, чтобы детей из Авдеевки можно было в световой день учить", – заметил Гройсман.

Чиновник также добавил, что ныне этим вопросом занимается отдел образования района.

Ранее в ЮНИСЕФ пояснили, что закрыты шесть школ и четыре детских сада в районе Авдеевки. Причиной тому стали боевые действия.

Как сообщал "УРА-Информ", в Кремле дали свое объяснение обстрелам в Авдеевке.