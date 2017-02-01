Гройсман сказал, как будут обучать детей в Авдеевке

Глава украинского правительства Владимир Гройсман поведал о том, как будут обучаться дети из обстрелянной Авдеевки.
Обучение будет проходить во время светового дня. Об этом он заявил во время очередного заседания Кабмина.
"Дал поручение, чтобы мы рассмотрели возможность восстановить работу хотя бы в световой день одной школы для того, чтобы детей из Авдеевки можно было в световой день учить", – заметил Гройсман.
Чиновник также добавил, что ныне этим вопросом занимается отдел образования района.
Ранее в ЮНИСЕФ пояснили, что закрыты шесть школ и четыре детских сада в районе Авдеевки. Причиной тому стали боевые действия.
Как сообщал "УРА-Информ", в Кремле дали свое объяснение обстрелам в Авдеевке.