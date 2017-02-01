13:32 01.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Донецк из-за обстрелов остался без воды

По состоянию на час дня среды, 1 февраля, жители города Донецка в результате обстрела остались без воды.

Донецк из-за обстрелов остался без воды

Тут снарядами нарушена фильтровальная станция. Без воды также остались люди в некоторых районах Макеевки.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия Вода Донбасса, около десяти часов утра в результате боевых действий была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден четвертый электрический ввод.

В связи и с чем подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью, - заверили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с критической ситуацией, которая сложилась на данный момент в Авдеевке, местные власти объявили там чрезвычайное положение.

В городе создан Областной координационный центр. В него вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города.


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