30% снарядов, выпущенных по Авдеевке, не разорвались, - Зубко

Около 30% из того, что боевики выпустили, не сработало. Снаряды так и остались лежать не разорванными и их необходимо разминировать.

Об этом в среду, 1 февраля, во время заседания правительства сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко. По его словам, началу работ по разминированию территории препятствуют продолжающиеся обстрелы со стороны боевиков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово ко всем сценариям развития событий в Авдеевке. На минимальном уровне мы обеспечим все системы жизнедеятельности в Авдеевке, - пояснил Гройсман, открывая сегодняшнее заседание Кабинета Министров.