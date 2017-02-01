100 жителей Авдеевки уже перевезены в Покровск, Святогорск и Мариуполь

Об этом поведали в пресс-службе ГСЧС Украины. Состоянием на 14 час. первого февраля пиротехники ГСЧС ведут разминирование территории линий электропередач – с целью проведения восстановительных работ.

Первого февраля тремя автобусами было перевезено 77 человек (19 взрослых и 58 детей) в пансионаты, в частности - "Жемчужина Донетчины", а также в " Изумрудный городок "в Святогорск. Также люди были доставлены в город Покровск - 13 человек, из них три ребенка, в г. Мариуполь - 11 человек, из которых четыре ребенка – говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку уже прибыл конвой Красного Креста.